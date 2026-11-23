Москвичей предупредили о возможном образовании гололедицы

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о возможности появления гололедицы в ночь на понедельник.

"По прогнозам синоптиков, в ночные часы 23 ноября в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - сообщается в канале комплекса в мессенджере Max в воскресенье.

В комплексе попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.