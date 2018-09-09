Явка на выборах мэра Москвы к 15:00 составила 17,8%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По данным на 15:00, на выборах мэра столицы проголосовало 17,8% избирателей, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"По данным на три часа явка в Москве где-то 17,8%", - сказал он.

На выборах мэра столицы в 2013 году явка избирателей к 15:00 составила 18,56%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

Между тем, явка на выборах губернатора Подмосковья на это же время составила 23,38%. "Явка в Московской области составила 23,38% от общего числа избирателей. Это выше, чем на выборах губернатора Московской области в 2013 году", - сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии МО Эльмира Хаймурзина.

Предыдущие выборы губернатора Московской области прошли 8 сентября 2013 года, явка на 15 часов тогда составила 21,86%.