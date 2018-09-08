Главные новости
В РоссииПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраВ миреСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииСпортСборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФА
Москва

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, который отмечается 8 и 9 сентября

"Нашей любимой Москве - 871 год. Почти девять веков, вместивших в себя превращение пограничной крепости на Боровицком холме в глобальный мегаполис. Столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем. И это завтра создается сегодня", - говорится в его поздравлении, размещенном на сайте мэрии в субботу.

Градоначальник отметил, что 8 и 9 сентября в Москве пройдут традиционные народные гулянья, концерты и фейерверки, а метро будет работать всю ночь. "Приглашаю вас отдохнуть в парках, на улицах, набережных и площадях лучшего города Земли", - написал Собянин.

В программе празднования Дня города в субботу вечером - открытие концертного зала "Зарядье" в одноименном парке. Всего в выходные в столице пройдет более 300 крупных событий, в том числе на площадках фестиваля "Цветочный джем". Москвичей ждут 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов, 200 благотворительных акций. Увидеть праздничный салют в 21:00 можно будет в 13 городских и 17 парковых точках.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в ночь с 8 на 9 сентября будут работать без ночного перерыва. Кроме того, жители и гости столицы в субботу и воскресенье смогут бесплатно посетить 81 музей и выставочный зал.

Впервые День города отметили в 1847 году в честь 700-летия Москвы. После этого праздник проводился с большими перерывами, в основном в честь юбилеев столицы. С 1997 года по указу президента России Бориса Ельцина День города отмечают ежегодно. Сначала он проходил каждую первую субботу сентября, с 2016 года - в первые или вторые выходные дни.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Сергей Собянин

Новости по теме

Москва
В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
 Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
 Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
 СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеСК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке
Пострадали два человека, от госпитализации они отказалисьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраВ миреСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииСпортСборная России победила команду Турции в первом матче Лиги наций УЕФАВ миреСМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"ЭкономикаОснователь Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компанииВ миреКонстантинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину

СМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"

Сообщается, что сейчас он проходит медосмотр Подробнее

МЧС подтвердило спасение моряков с дрейфующего плота у берегов Крыма

Две скрипки Страдивари прозвучат на фестивале Российского национального оркестра

Экологи сообщили о массовой гибели птиц, разбившихся о фасад нижегородского бизнес-центра

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Оренбурге

Сурков пообещал Пушилину поддержку на должности главы ДНР

У берегов Крыма спасли моряков с потерпевшего бедствие буксира

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

Движение по одному из участков моста пришлось временно ограничить Подробнее

Причиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветра

Причиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраРезко сменившийся ветер буквально вытолкнул самолет за пределы полосы Подробнее

Собянин поздравил москвичей с Днем города

У берегов Крыма начался поиск экипажа судна, пересевшего на плот из-за шторма

"ЛУКОЙЛ" заявил о безопасности своих работников в Ираке в связи с протестами в стране

Режим ЧС из-за паводка ввели еще в трех районах Приморья

В ДТП с участием восьми автомобилей в Краснодаре погибли два человека

Законопроект о передаче банкам информации от сотовых операторов внесли в Госдуму

СМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в Великобритании

СМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииПолиция вновь взялась за происшествие 2013 года, которое тогда не восприняли всерьез Подробнее

Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');