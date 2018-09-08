Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, который отмечается 8 и 9 сентября

"Нашей любимой Москве - 871 год. Почти девять веков, вместивших в себя превращение пограничной крепости на Боровицком холме в глобальный мегаполис. Столица России гордится своим прошлым, ценит настоящее и дорожит завтрашним днем. И это завтра создается сегодня", - говорится в его поздравлении, размещенном на сайте мэрии в субботу.

Градоначальник отметил, что 8 и 9 сентября в Москве пройдут традиционные народные гулянья, концерты и фейерверки, а метро будет работать всю ночь. "Приглашаю вас отдохнуть в парках, на улицах, набережных и площадях лучшего города Земли", - написал Собянин.

В программе празднования Дня города в субботу вечером - открытие концертного зала "Зарядье" в одноименном парке. Всего в выходные в столице пройдет более 300 крупных событий, в том числе на площадках фестиваля "Цветочный джем". Москвичей ждут 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов, 200 благотворительных акций. Увидеть праздничный салют в 21:00 можно будет в 13 городских и 17 парковых точках.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в ночь с 8 на 9 сентября будут работать без ночного перерыва. Кроме того, жители и гости столицы в субботу и воскресенье смогут бесплатно посетить 81 музей и выставочный зал.