Явка на выборах в Москве к 20:00 превысила 27%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах мэра Москвы на 20:00 составила 27,54%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам.

"Без нескольких территориальных комиссий явка на 20:00 составила 27,54% - это около 2 млн избирателей. Если говорить о загородных избирательных участках, явка перевалила за 60%", - уточнил он.

Горбунов напомнил, что голосование по выборам мэра продолжается до 22:00.

Он отметил, что на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда избирательные участки работали до 20:00, итоговая явка составила 32%.