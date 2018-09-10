Двоих участников протестной акции в Москве обвинили в нападении на полицейских

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двоим участникам несогласованной воскресной акции против повышения пенсионного возраста в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских, сообщает пресс-служба "Открытой России" в понедельник.

По данным организации, "24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в том, что он нанес одному из полицейских один удар правым кулаком в область правого уха", а 36-летнего Василия Костылева - "в том, что он нанес один удар кулаком правой руки в область лица одного полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника".

"Задержали Федосеева и Костылева примерно в 17 часов на улице Большая Дмитровка, после чего их доставили в ОВД по Пресненскому району, а позже в следственное управление по Центральному административному округу Главного следственного управления СКР по Москве на допрос", - пояснили "Интерфаксу" в "Открытой России".

Обвиняемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись 51-ой статьей Конституции, добавили в организации.

Там уточнили, что мера пресечения обоим фигурантам будет избираться в понедельник.

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении участника несанкционированной акции в центре столицы, который нанес травму полицейскому, возбуждено уголовное дело о применении не опасного для здоровья насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, имя которого в ведомстве не назвали, во время акции в центре Москвы в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в голову.

Задержание второго участника в московском СКР до настоящего времени не прокомментировали.

В воскресенье в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие две тысячи человек.