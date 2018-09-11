Суд изберет меру пресечения двум участникам несанкционированного митинга в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум обвиняемым в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое задержанных на протестном мероприятии обвиняются в причинении не опасного для жизни или здоровья насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Один из обвиняемых, по версии следствия, принимая участие в акции в центре Москвы, в ответ на законные требования полицейского нанес тому удары в голову, в результате чего последний получил телесные повреждения, а второй совершил аналогичные действия в отношении сотрудника Росгвардии.

В пресс-службе организации "Открытая Россия" "Интерфаксу" сообщили о задержании двоих мужчин: 24-летнего Виктора Федосеева, которого обвиняют в том, что он ударил полицейского, и 36-летнего Василия Костылева, которого обвиняют в том, что он ударил одного полицейского и схватил за шею другого.

По данным "Открытой России", обвиняемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись 51-ой статьей Конституции. Там уточнили, что мера пресечения обоим фигурантам будет избираться во вторник в Хамовническом суде Москвы.

В воскресенье в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.