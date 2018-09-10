В ЕС раскритиковали власти РФ за действия против участников акций 9 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕСВС) распространил заявление в связи с реакцией российских властей на акции протеста в минувшее воскресенье.

"Несколько организаторов были арестованы предварительно и более тысячи демонстрантов задержаны вчера, в ряде случаев против них применялось насилие со стороны российских властей. Эти действия препятствовали осуществлению свобод выражения, организаций и мирных собраний, которые являются основными правами человека, закрепленными в российской конституции, а также во Всеобщей декларации прав человека", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

"Точно так же задержание ряда журналистов подрывает свободу выражения мнений. Свободные СМИ имеют большое значение и должны быть защищены", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

"Европейский союз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих основных прав и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и журналистов", - отмечается в документе.

В воскресенье, в единый день голосования на выборах, в ряде российских городов прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в Москве в приняли участие две тысячи человек, в Петербурге - порядка 1,2 тыс. человек (там полиция сообщила о задержании примерно 100 участников).