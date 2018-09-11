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В Москве арестован обвиняемый в нападении на росгвардейца участник акции 9 сентября

Есть обновление от 22:03

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отправил под арест 24-летнего Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство органов следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Федосеева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2018 года", - огласил решение судья Андрей Лутов.

Федосееву вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, 9 сентября, принимая участие в несогласованной с властями акции в центре Москвы, молодой человек ударил сотрудника Росгвардии.

Суд согласился с доводами следствия о том, что при избрании более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию.

Согласно оглашенным в суде материалам, Федосеев - уроженец Хабаровска, где имеет постоянную регистрацию, он не женат, не работает, ранее не судим, имеет неоконченное высшее образование, в Москве постоянного места жительства у него нет.

Как пояснил следователь, вина молодого человека подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями, вещественными доказательствами и иными собранными материалами, при задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, документов, удостоверяющих личность, не предоставил.

От дачи показаний Федосеев отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, говорится в материалах суда.

В свою очередь, адвокаты обвиняемого - Сергей Бадамшин и Олег Елисеев - настаивали на избрании подзащитному любой меры пресечения, не связанной с реальным помещением под арест.

Бадамшин подчеркнул, что Федосеев получил черепно-мозговую травму в момент задержания, поэтому не может вспомнить адрес своего точного места жительства.

Кроме того, добавил защитник, согласно представленным следствием видеоматериалам, молодой человек "оказывал сопротивление под дубинками". "Это было не сопротивление, а избиение моего подзащитного", - отметил Бадамшин.

"Как только состояние моего подзащитного будет позволять, он даст показания и его позиция будет доведена до следствия", - сказал защитник.

Адвокат Елисеев сообщил суду, что у Федосеева имеется заболевание сердца, препятствующее его содержанию в следственном изоляторе.

Со своей стороны, прокурор поддержал ходатайство следствия.

Позднее во вторник Хамовнический суд рассмотрит вопрос о заключении под арест 36-летнего Василия Костылева, который обвиняются в нападении на двух полицейских во время акции 9 сентября

В воскресенье в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тысячи человек.

Акция против пенсионной реформы в Москве

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Теги: Москва, Виктор Федосеев
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