В Москве загорелось здание морга Центрального клинического военного госпиталя

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В здании морга на территории Центрального клинического военного госпиталя в Москве произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации, по адресу 1-й Пехотный проезд, д.9/27, стр.13, на территории Центрального клинического военного госпиталя произошло возгорание в здании морга, наблюдается черный дым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар начался на втором этаже. Создан штаб по тушению возгорания.

Вскоре после этого поступила информация о ликвидации пожара. Его площадь составила 5 квадратных метров.