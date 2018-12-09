МЧС предупредило жителей Москвы о снегопаде и гололедице

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Столичное управление МЧС России объявило в воскресение экстренное предупреждение из-за надвигающихся осадков и гололедицы.

"По информации Росгидромета 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении.

Московский главк МЧС советует быть внимательными при вождении, снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров.