Синоптики спрогнозировали снегопад в столице на всю рабочую неделю

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Начавшийся в столице снегопад к вечеру 11 декабря может пополнить декабрьскую копилку осадков на 12 мм, сообщает Росгидромет.

По прогнозу ведомства, к вечеру вторника в Москве может выпасть порядка 21,5% месячной нормы осадков, которая в декабре насчитывает 56 мм.

Вероятность подобного сценария погоды Росгидромет оценивает в 55-85%.

По предварительному прогнозу синоптиков, снегопад в столичном регионе сохранится в среду, четверг и пятницу.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило об ухудшении погоды в городе. В воскресенье и понедельник в столице ожидаются снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.