ФСИН назвала зарплату заключенного в РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Среднемесячный заработок заключенных российских колоний составляет порядка 5 тысяч рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Пантелеев.

"Сумма заработка в среднем составляет от 4,8 до 5 тысяч рублей", - сказал он журналистам в понедельник.

По его словам, это обусловлено тем, что заработок высчитывается с учетом уровня квалификации заключенных и может варьироваться в зависимости от направления работы и норм выработки.

"В этом году средний уровень заработной платы у нас вырос почти на 30%", - сказал он.

Он отметил, что за 8 месяцев текущего года к работам привлечено более 160 тыс. осуждённых. По его словам, годовой объем произведенной продукции, оказания услуг и выполнения работ заключенными в денежном эквиваленте составляет не менее 30 млрд рублей.