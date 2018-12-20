Москвичи смогут увидеть "холодное полнолуние" в день зимнего солнцестояния

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Полнолуние длинной ночи или "Холодное полнолуние" смогут увидеть москвичи в субботу, 22 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского планетария в четверг.

"Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния - 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов", - сказали в пресс-службе. В планетарии уточнили, что сумерки на Москву опустятся уже в 15:58 дня, а рассветет в 8:57.

"Полнолуние длинной ночи также называют "Холодным полнолунием". И, хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход зимы в Северном полушарии", - добавили в планетарии.

Солнцестояние - один из двух дней в году, когда высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния - зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии - наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь. В этом году продолжительность светового дня в день солнцестояния составит всего семь часов.