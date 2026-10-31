Октябрь в Москве повторил температурный рекорд шестилетней давности

Фото: Арина Антонова/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Октябрь 2026 года в Москве совпал по среднемесячной температуре с рекордными показателями 2020 года, сообщили в субботу в пресс-службе МГУ.

Так, по данным наблюдений Метеорологической обсерватории университета, октябрь этого года отмечен повторением с точностью до десятой доли градуса рекордно высокой среднемесячной температуры воздуха, которая составила 9,5 ºС, как и в октябре 2020 года. Уточняется, что это на 3,5 градуса выше климатической нормы (6,0 ºС).

"Таким образом, октябри 2020 и 2026 гг. оказались самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1780 года", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что столь высокая температура воздуха явилась следствием синоптических условий - преимущественным нахождением Москвы вблизи центров и на ближней периферии антициклонов.

"Так, последнюю неделю октября столица находилась на западной периферии малоподвижного антициклона с центром над Средним Поволжьем в условиях вхождения тёплого континентального воздуха из Средней Азии и бассейна Каспийского моря. Ярко выраженные антициклональные условия определили сухую, малооблачную и необычно солнечную для октября погоду", - говорится в сообщении.

Количество осадков за месяц составило лишь 31 мм - менее половины климатической нормы октября для Москвы (69 мм), а среднемесячный балл облаков нижнего яруса составил в октябре всего 4,0 при климатической норме 6,8.

По словам заведующего Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущего научного сотрудника географического факультета Михаила Локощенко, начиная с 1958 года, нижняя облачность в октябре лишь один раз была, по данным обсерватории, ещё меньше: 3,9 балла в 1987 году.

В пресс-службе университета добавили, что продолжительность солнечного сияния достигла в октябре 120 часов при норме 74 ч, однако рекорд этого показателя для октября в Москве (149 часов в 2005 году) устоял.