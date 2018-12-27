В Москве задержали мужчину, зарезавшего таксиста в ссоре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Задержан москвич, подозреваемый в убийстве таксиста в центре Москвы из-за ссоры, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 27 декабря 25-летний мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. От полученной травмы водитель скончался", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.

Иванова отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, по результатам которых мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - житель Москвы, инженер одного из научно-производственных центров.