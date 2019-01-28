Нижегородца арестовали после убийства таксиста из-за нежелания платить за проезд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Нижегородской области арестовали 18-летнего юношу, который подозревается в убийстве таксиста из-за нежелания платить за проезд, сообщает в понедельник областная пресс-служба судов общей юрисдикции.

По версии следствия, 24 января подозреваемый вызвал из Сормовского района Нижнего Новгорода машину такси до города Шахунья с заранее установленным тарифом поездки. Не доезжая до населенного пункта, пассажир попросил таксиста довезти его в одну из деревень Шахунского района, на что водитель попросил доплату за измененный маршрут. В результате между мужчинами произошел конфликт, и пассажир нанес водителю не менее 20 ударов ножом.

От полученных травм таксист скончался. После этого юноша выбросил тело в кювет и засыпал снегом.