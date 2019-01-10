Из затопленного Тушинского тоннеля в Москве вывезли уже 30 грузовиков с песком

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более 150 КамАЗов потребуется для вывоза песка из подтопленного Тушинского тоннеля, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Песка очень много. По моей оценке, нужно до 150 автомобилей КамАЗ, чтобы вывезти этот песок, или даже больше", - заявил Ликсутов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, вся техника готова. "Частично мы уже вывозим, 30 машин уже уехало", - сказал глава департамента транспорта.

Ликсутов подчеркнул, что движение будет запущено после уборки воды и песка из тоннеля. "Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено", - сказал он.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", грунт вывозится из тоннеля экскаватором, затем его перегружают в грузовики. Также в тоннеле работают сотрудники коммунальных служб с лопатами.

Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщал, что проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 75 квадратных метров, выливается порядка 40-50 литров воды в секунду.

Днем было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в обе стороны: от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра.