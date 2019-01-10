В Москве начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аварийные службы Москвы начали вывоз грунта из Тушинского тоннеля, затопленного утром в четверг из-за протечки в канале имени Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", грунт вывозится экскаватором из тоннеля, где его перегружают в грузовики. Также в тоннеле работают сотрудники коммунальных служб с лопатами. Часть территории тоннеля по-прежнему остается затопленной. Визуально уровень воды не уменьшается.

Источник подтопления пока остается открытым, из него продолжает течь бурая жидкость. Поток поступающей в тоннель воды не уменьшается.

На месте ЧП дежурят сотрудники МЧС и полиции, а также служб города.

Авария

Как сообщалось, выброс воды из Канала имени Москвы на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как стенка канала дала протечку.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшую аварию серьезной: "Объем работ большой. Достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось остановить движение. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение".

Для ликвидации последствий разлива воды с сооружений канала им. Москвы создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщил, что проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 75 кв.м, в результате чего выливается порядка 40-50 литров воды в секунду.

Сейчас, как сообщил Собянин, идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. После этого укрепят стену тоннеля, проведут зачистку Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи, а потом запустят движение машин. "Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены", - сказал мэр.

Движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны.

ЧП в московских тоннелях

Тушинский тоннель был построен в 1930-х годах на северо-западе столицы под несколькими шлюзами, соединившими Москву-реку с каналом им. Москвы. Чрезвычайное происшествие, произошедшее в четверг, стало первой крупной аварией на этом сложном гидротехническом сооружении.

Однако в других московских тоннелях были случаи обрушений на этапах строительства.

Так, в июле 2003 года при строительстве тоннеля на тоннельно-эстакадном участке Третьего транспортного кольца в Лефортово в результате ливневых дождей разрушилась правая часть защитного экрана, появились трещины на поверхности над участком тоннеля и произошло обрушение грунтовых масс в котлован тоннеля.

В декабре 2011 года произошло обрушение одной из боковых стенок строящегося в районе Ленинградского проспекта Алабяно-Балтийского тоннеля, в результате чего группа рабочих оказалась засыпанной землей и щебенкой. Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, один скончался на месте происшествия.

В марте 2017 года в районе 23 км Калужского шоссе в Новой Москве произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля, площадь обрушения составила 40 кв.м. Погибли два человека, еще трое пострадали.