Москва

Поступление воды в Тушинской тоннель удалось прекратить

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вода в Тушинский тоннель больше не поступает, сообщила пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

"По состоянию на 16:30 уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около одного метра. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время - до 18:00 - планируется спустить воду до нулевого уровня",- сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, после этого будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия.

"Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщал, что проседание грунта в Москве под Волоколамским шоссе произошло на площади 75 квадратных метров, выливалось порядка 40-50 литров воды в секунду.

Днем было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в обе стороны: от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра. Восстановить движение планируется до пятницы.

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

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Теги: Москва, Тушинский тоннель

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