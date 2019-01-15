Движение на Дмитровском шоссе затруднено из-за подтопления метро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Дмитровском шоссе в районе закрытых станций метро затруднено, сообщают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Движение затруднено в центр на Дмитровском шоссе, Дмитровском проезде и проезде Яблочкова. Для утреннего часа пик ситуация нормальная, но если есть возможность, объезжайте по СВХ и Алтуфьевскому шоссе", - говорится в сообщении в твиттере ЦОДД.

Перекрыт также Гостиничный проезд, там осуществляется движение только общественного транспорта.

Уточняется, что дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени перенастраивает работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивает фазы для загруженных направлений на севере Москвы.

По данным портала "Яндекс. Пробки", на Дмитровском шоссе движение затруднено по направлению в сторону центра в районе станции метро "Петровско-Разумовская".

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" были закрыты утром во вторник из-за подтопления.