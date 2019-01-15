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Москва

Движение на подтопленном участке столичного метро запустят в ближайшие часы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение на подтопленном северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро будет возобновлено после зачистки тоннелей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

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"Движение между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" будет запущено в течение ближайших часов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время поступление воды в тоннели прекратилось. После зачистки тоннелей будет проведена дополнительная проверка всех систем метрополитена.

Сообщалось, что закрытие северного участка Люблинско-Дмитровской линии с утра вторника связано с подтоплением тоннелей между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" в ночные часы. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, вода могла скопиться из-за повреждения инженерных коммуникаций.

Источник уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово", закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Между закрытыми станциями курсируют бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Закрытый северный участок Люблинско-Дмитровской линии принял первых пассажиров менее года назад - 22 марта 2018 года. Тоннель, где во вторник произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.

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Теги: Москва, Московский метрополитен

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