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Москва

Уровень преступности в московском метро снизился на 55% за четыре года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Количество преступлений, совершённых на территории столичного метрополитена с 2014 по 2018 годы, сократилось на 55,4%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории московского метрополитена, сократилось на 55,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств также имеет тенденцию к снижению", - отмечается в сообщении по итогам совещания, на котором были подведены итоги работы за прошедший год.

Количество расследованных преступлений увеличилось на 75,3%, раскрываемость составила 68,3%, отмечают в пресс-службе.

Как сообщают в столичной полиции, количество карманных краж снизилось на 7,1%, случаев хулиганства - на 22,2%, побоев - на 16%. Раскрываемость грабежей возросла и составила 77,8%.

В ходе совещания начальник УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко наградил сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.

За 2018 год открыто 17 новых станций, посты полиции на открываемых станциях выставлялись за счёт внутреннего перераспределения штатной численности патрульно-постовой службы. Под охраной подразделений УВД находятся 230 станций московского метрополитена, отмечают в пресс-службе.

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Теги: Москва, Московский метрополитен, МВД России
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