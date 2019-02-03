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Москва

Бармен задержан в Москве по подозрению в убийстве посетителя бара

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Задержан бармен, подозреваемый в убийстве посетителя в заведении в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.

По ее словам, утром в субботу в помещении бара, расположенного по улице Земляной вал в Москве, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями.

"В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения. В настоящее время задержанный доставлен в отдел, где с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу",- добавила представитель следствия.

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