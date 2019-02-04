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Москва

Полиция Москвы задержала студента, ранившего однокурсника ножом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Задержан студент политехнического колледжа, предположительно, ранивший ножом своего однокурсника в ходе драки в учебном заведении на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

"4 февраля в политехническом колледже на улице Зои и Александра Космодемьянских произошла драка, в которой один студент ранил другого предметом, похожим на нож", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь.

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