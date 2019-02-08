Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В связи со строительством Большой кольцевой линии московского метро с 16 по 24 февраля будут закрыты пять станций Сокольнической линии - от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе подземки.

"В течение девяти дней будут закрыты станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 5:30", - сказал собеседник агентства.

На время закрытия участка линии будет работать бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ с одноминутными интервалами.

Кроме того, для удобства пассажиров будет сокращен интервал движения трамваев №13, а для жителей района Богородское организуют автобусный маршрут №86М.

В пресс-службе также сообщили, что для приоритетного движения наземного городского транспорта на эти девять дней будут перекрыты улицы Краснопрудная от дома 6 до Верхней Красносельской, Краснопрудная от Верхней Красносельской до Третьего транспортного кольца, Русаковская, Стромынка, улица Преображенская от Стромынки до Преображенской площади, а также Преображенская площадь от Преображенской улицы до Большой Черкизовской.

Закрытие станций Сокольнической линии связано с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией "Сокольники".

На новом участке БКЛ будут располагаться шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".