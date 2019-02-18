В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали 3 тыс. человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экстренные службы Москвы по разным каналам получили в понедельник сигналы о минировании образовательных учреждений, торговых и бизнес-центров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для проверки сигналов из зданий было эвакуировано порядка 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы получили школы 1228, 627, 1164 в трех административных округах Москвы, детский сад на Полтавской улице, бизнес-центр на улице Берзарина и ТЦ "Крон-парк" на Кронштадтском бульваре.

"По результатам проверок взрывных устройств на этих объектах не обнаружено. В настоящее время ведется проверка ТЦ "Город" на Рязанском проспекте", - добавил источник агентства.