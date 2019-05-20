Более десятка школ в Москве "заминированы" неизвестными

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - По предварительной информации, за час неизвестные сообщили о "минировании" порядка 15 школ и колледжей Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По данным на 13:00 понедельника, были эвакуированы около пяти тысяч человек. Собеседник агентства отметил, что угрозы поступали в основном по электронной почте.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что сигналы об угрозах взрыва получили около десяти московских школ.

Как уточнял "Интерфаксу" другой источник, знакомый с ситуацией, анонимные сообщения об угрозах взрыва в понедельник, в частности, получили учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в "новой Москве".

Последний раз волна "минирований" прокатилась по Москве 6 мая, анонимные угрозы поступили в адрес свыше 50 объектов. Были эвакуированы более 50 тысяч человек.

По данным источников "Интерфакса", подавляющим большинством объектов, в адрес которых поступали угрозы 6 мая, были торговые центры - более 40 комплексов.