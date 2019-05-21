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Москвич ограбил банк на 8 млн рублей, пригрозив сотрудникам ненастоящим оружием

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мужчина похитил 8 млн рублей из банка на юго-западе Москвы, связав сотрудников и угрожая им ненастоящим оружием, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в отделение банка на Азовской улице вошел неизвестный мужчина, держащий в руках предметы, похожие на гранату и пистолет. Он связал сотрудников офиса, забрал ключи от сейфа и похитил деньги, после чего скрылся.

Подозреваемый - 48-летний безработный москвич. Сотрудникам полиции удалось задержать его в Зеленограде. При обыске по месту жительства подозреваемого нашлась часть похищенных денег - более пяти миллионов рублей. Также в лесном тайнике полицейские нашли муляж гранаты и предмет, схожий с травматическим пистолетом, рассказала представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ).

Москва

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