Пассажиры прибывших в "Шереметьево" рейсов несколько часов не могут получить багаж

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта Шереметьево произошёл в пятницу вечером. Об этом сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

"Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон "горячей линии" аэропорта невозможно дозвониться. "На словах один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков", - отметил очевидец.

Он отметил, что в зале выдачи багажа скопились пассажиры минимум пяти рейсов. На информационном табло указан перечень рейсов, выдача багажа с которых задерживается. Пассажиры одного из самолетов ждут багажа с 18 часов.

Кроме того, среди ждущих груза пассажиров распространяется информация о том, что в терминале D багаж также не могут получить пассажиры ряда 15 рейсов.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей администрации аэропорта по поводу этой информации.