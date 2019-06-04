Поиск

В экстренные службы Москвы поступили более 200 сигналов о "минировании"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -- В Москве проверяют анонимные сигналы о взрывных устройствах, якобы заложенных по нескольким сотням адресов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы. Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Среди перечисленных в рассылке объектов - здание Государственной думы, телецентр "Останкино", агентство "Россия сегодня" и другие объекты, уточнил источник.

Москва

Новости

Летевший в Берлин Boeing вернулся во "Внуково" из-за выпавших кислородных масок

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Делом об убийстве бывшего спецназовца займутся московские следователи

В Подмосковье установили участников массовой драки, где погиб бывший спецназовец

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве с автовокзала "Северные ворота" запустили первые рейсы

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Спасатели потушили пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ

В Москву вернется 30-градусная жара

В Москву вернется 30-градусная жара
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');