В экстренные службы Москвы поступили более 200 сигналов о "минировании"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -- В Москве проверяют анонимные сигналы о взрывных устройствах, якобы заложенных по нескольким сотням адресов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы. Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Среди перечисленных в рассылке объектов - здание Государственной думы, телецентр "Останкино", агентство "Россия сегодня" и другие объекты, уточнил источник.