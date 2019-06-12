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Экстренные службы Москвы получили сигналы о "минировании" станций метро

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичные правоохранители после анонимных звонков о минировании проводят проверки более чем на двух десятках объектов, в том числе в метро и парках, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о якобы заложенных взрывных устройствах на 12 станциях метро", - сказал источник.

Кроме того, неизвестные сообщили о "минировании" более десяти крупнейших московских парков, включая "Сад Эрмитаж".

Москва

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