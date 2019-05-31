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Загруженность фиолетовой ветки метро в Москве возрастет из-за запуска новой линии

Загруженность фиолетовой ветки метро в Москве возрастет из-за запуска новой линии
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - После запуска в ближайшие дни первого участка новой Некрасовской линии московского метро фиолетовая ветка некоторое время будет загружена больше обычного, сообщил в пятницу первый замначальника столичной подземки Роман Латыпов.

"Рост пассажиропотока критического влияния не окажет, но в часы пик будет ощутим", - сказал он.

На первом участке Некрасовской линии, получившей на схеме розовый цвет, будут открыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Так как между "Косино" и "Лермонтовским проспектом" будет пересадка, на последней станции ожидается наиболее заметное увеличение числа пассажиров. При этом на "Выхино", куда обычно доезжали жители Некрасовской, станет свободнее.

"Благодаря вводу новой линии жители Некрасовки будут экономить до 40 минут в день на поездки по городу", - отметил первый замначальника метро.

Он добавил, что первое время на розовой ветке поезда будут следовать с интервалами в шесть минут, затем они будут уменьшены.

После полного запуска розовой ветки конце 2019-2020 года загрузка Таганско-Краснопресненской линии уменьшится на четверть, пообещал Латыпов.

Москва

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