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Митинг в центре Москвы прошел без происшествий

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Акция, согласованная с властями, под лозунгом "Закон и справедливость для всех", которая изначально планировалась в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, завершилась на проспекте Академика Сахарова в Москве.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", по итогам митинга была принята резолюция со следующими требованиями: провести тщательную проверку по делу Голунова и привлечь к ответственности виновных в его необоснованном уголовном преследовании, проанализировать приговоры, постановленные по статье 228 Уголовного кодекса РФ за последние годы, а также обратиться в прокуратуру с целью разработки регламента общения сотрудников силовых структур с журналистами на массовых мероприятиях.

Один из организаторов митинга, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что эта резолюция будет направлена министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке.

В настоящее время, передают корреспонденты "Интерфакса", акция завершилась, участники мероприятия расходятся в сторону ближайших станций метро.

В ходе мероприятия со сцены прозвучали призывы смягчить уголовное законодательство в части наказания за оборот наркотических веществ, а также выразить солидарность с журналистами, которые в том или ином статусе стали фигурантами уголовных дел - в частности, с арестованным на Украине руководителем "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским и корреспондентом "Росбалта" Александром Шваревым, из-за расследования которого в офисе издания в апреле были проведены масштабные обыски по делу о клевете.

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Как сообщили ранее в столичной полиции, в митинге приняли участие около 1,6 тыс. человек. По данным организаторов, число посетивших акцию составило порядка двух тысяч.

"Было все спокойно, не было вообще никаких эксцессов, - сказал Гусев. - Более того, наверное, половина всех выступающих были просто из толпы, мы просто пускали их к микрофону".

Изначально митинг планировался как акция поддержки корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о покушении на сбыт наркотиков, под лозунгом "В поддержку журналиста Ивана Голунова". После освобождения журналиста и снятия с него обвинения организаторы изменили слоган на "Закон и справедливость для всех".

12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в поддержку Голунова. По официальным данным полиции, в мероприятии приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 оказались задержаны.

Еще один митинг в поддержку Голунова запланирован на проспекте Сахарова 23 июня. Столичные власти согласовали его представителям Либертарианской партии.

Иван Голунов вышел на свободу

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Москва Иван Голунов

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