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Адвокат Голунова сообщил, что журналиста как свидетеля допросила полиция

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.

По его словам, следственные действия с участием Ивана были проведены накануне.

Как рассказал Бадамшин, они проводились в рамках того же уголовного дела, по которому обвиняемым проходил Голунов, и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

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"Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет, - пояснил он. - Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы".

Как заметил адвокат, сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу и, показывают заинтересованность в его объективном разрешении. "Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай - я бы как раз к этому их и призывал", - добавил Бадамшин.

Задержание Голунова

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за его непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его расследованием о похоронном бизнесе, которое он готовил перед задержанием.

Иван Голунов вышел на свободу

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Медуза Иван Голунов МВД

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