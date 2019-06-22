Ряд улиц Москвы перекроют из-за благоустройства, митинга и шествия

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В эти выходные в связи с благоустройством и проведением мероприятий для движения транспорта будут закрыты ряд улиц в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

Так, в связи с продолжением комплексного благоустройства с 0:00 22 июня до 06:00 24 июня не будет движения транспорта по улице Ильинка между Красной площадью и Большим Черкасским переулком.

В связи с продолжением капитального ремонта наземного участка Филевской линии метро и работой компенсационных автобусов с 22 по 24 июня будет закрыт поворот с Большой Дорогомиловской улицы к Киевскому вокзалу.

Кроме того, в воскресенье в связи с проведением Либертарианской партией митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова закроют движение транспорта по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей с 12:00 до 21:00.

Помимо этого, 23 июня из-за шествия вблизи Римско-католического кафедрального собора с 11:30 до 13:30 перекроют движение по Малой Грузинской улице (от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка), в Расторгуевском переулке (от Малой Грузинской до Пресненского Вала), по Пресненскому Валу (от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина) и по улице Климашкина (от Пресненского Вала до Малой Грузинской).