Акция против незаконных преследований журналистов и активистов пройдет в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На Проспекте Сахарова в воскресенье в Москве пройдет согласованный митинг "Общество требует справедливости" против политических репрессий, заявленный на фоне уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

"Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении "Нового Величия", "Сети", (аспиранта МГУ) Азата Мифтахова, (члена "Открытой России") Анастасии Шевченко и других политических заключенных", - говорится в анонсе мероприятия.

Заявленная численность акции - до 20 тыс. человек.

Аналогичные акции пройдут 23 июня в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске, Казани, Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Самаре.

Как задерживали и отпускали Голунова

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста. В настоящее время правоохранительные органы проверяют действия сотрудников полиции, задерживавших журналиста.

На следующий день после освобождения Голунова, 12 июня, в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в виде шествия по бульварам в поддержку журналиста. По официальным данным полиции, в мероприятии приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 оказались задержаны. Неделю назад, 16 июня, на Проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", организованный председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым, председателем Союза журналистов России (СЖР) Владимиром Соловьевым, а также журналистом и членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатериной Винокуровой. Изначально акция планировалась в знак поддержки Голунова, однако после снятия с журналиста обвинения организаторы изменили слоган. Согласно информации полиции и организаторов, митинг прошел без происшествий, участие в мероприятии приняли от 1,6 до 2 тыс. человек.