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Оппозиционные кандидаты проведут в Москве День подписи

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На Цветном бульваре столицы пройдет День подписи, где оппозиционные кандидаты в Мосгордуму будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения.

Акция согласована мэрией Москвы с 15:00 до 20:00 на 300 человек.

Заявителями выступили баллотирующаяся в порядке самовыдвижения Юлия Галямина (9 округ), лидер Партии перемен (юридически "Гражданская инициатива") Дмитрий Гудков (5 округ) и член команды Алексея Навального Илья Яшин (45 округ).

Галямина пояснила "Интерфаксу", что к участию в дне подписи будут приглашены "все независимые кандидаты". Свое участие уже подтвердили члены "команды Навального": Константин Янкаускас (31 округ), Владимир Милов (35 округ) и Александр Соловьев (3 округ), кандидаты от "Яблока": Кирилл Гончаров (32 округ), Андрей Морев (44 округ) и Сергей Цукасов (14 округ) и выдвиженцы от "команды Гудкова": Дмитрий Клочков (14 округ), Павел Ярилин (6 округ), Егор Жуков (4 округ) и Денис Шендерович (41 округ).

Сбор подписей продлится до 4 июля. Выборы пройдут 8 сентября.

Москва Мосгордума

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