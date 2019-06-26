Замначальника УВД ЗАО Москвы подал рапорт об отставке на фоне "дела Голунова"

Рапорт об увольнении Игоря Петхова еще не подписан, говорит источник "Интерфакса"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве начальник полиции, замначальника УВД Западного административного округа Игорь Петухов подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник. Ранее президент Владимир Путин снял с должности его начальника генерала полиции Андрея Пучкова из-за "дела Голунова".

"Вслед за отставкой начальника УВД ЗАО генерала Пучкова рапорт об отставке подал его заместитель - начальник полиции, полковник Игорь Петухов", - сказал источник.

Рапорт поступил в канцелярию министерства. Его еще не подписали.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали сотрудники УВД ЗАО Москвы и обвинили в хранении наркотиков с целью сбыта. Они заявили, что у него при себе были наркотики, а дома - наркотики и весы. Ему предъявили обвинения в покушении на сбыт, Никулинский суд 8 июня его поместил под домашний арест.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, а после задержания его били и ему не давали спать. В Москве и затем по всей России началась широкая кампания в поддержку Голунова.

11 июня Колокольцев заявил, что с журналиста сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы. Президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.