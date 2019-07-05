В Москве усилят контроль за расследованием преступлений с наркотиками

Замглав МВД назвал "небеспочвенной" критику московской полиции в связи с делом Голунова

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Начальник ГУ МВД Олег Баранов поручил сделать более эффективным контроль за расследованием наркопреступлений, в том числе, за законностью действий сотрудников органов, которые осуществляют оперативную розыскную деятельность, дознание и предварительное расследование. Он сообщил это на коллегии ведомства в пятницу.

По его словам, работа по исполнению этого поручения должна быть организована к 1 сентября.

Проблема контроля за расследованием дел о незаконном обороте наркотиков возникла после задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы нашли при нем и у него дома. Затем выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Первый замруководителя МВД Александр Горовой на этой же коллегии заметил, что в связи с делом Голунова полицию критикуют "в том числе не беспочвенно". При этом он призвал "отделить все то, что произошло по субъективным причинам", и добавил, что выводы о случившемся сделает Следственный комитет, а точку поставит суд, комментировать расследование в МВД не имеют права.

По оценке замминистра, руководство ГУ МВД Москвы со своими обязанностями справляется, вмешательств федерального ведомства в его работу не требуется, за работой гарнизона следят в ежесуточном режиме.

Через три дня после домашнего ареста Голунова с него полностью сняли обвинения за недоказанностью. Задержавших его полицейских отстранили от работы. По представлению министра внутренних дел Владимира Колокольцева президент Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.