"Яму" на Хохловской площади в Москве пообещали не закрывать

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти пообещали, что общественное пространство "Яма" на Хохловской площади, в последнее время оказавшееся местом действия для нескольких скандальных историй, закрывать не будут; об этом в пятницу заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Этот музей, он востребован, это наша история... Никто ее закрывать не будет. Она будет работать", - сказал он в ходе дискуссии на Московском урбанистическом форуме.

Бирюков пояснил, что общественное пространство закрывалось на несколько дней для профилактических работ.

Весной и в начале лета в "Яме" проводила рейды общественная организация "Лев против", недовольная тем, что в амфитеатре собирается выпивать молодежь. Кроме того, нескольких гуляющих на Хохловской площади опоил напитками с наркотическими веществами грабитель, которого прозвали "отравителем с Хохловки".