В "Яме" на Хохловской площади прошли задержания сразу после ремонта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичных правоохранительных органов задерживают распивающих спиртные напитки людей в амфитеатре на Хохловской площади, известном среди москвичей как "Яма", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, задержано порядка десяти человек.

"Яма" открылась в пятницу после ремонта.

На Хохловской площади время от времени возникали конфликтные ситуации между местными жителями и гражданами, которые употребляли алкогольные напитки. Несколько раз они заканчивались групповыми задержаниями.

На площади находится фрагмент стены Белого города, построенной в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. Стену обнаружили во время строительства более десяти лет назад, из-за чего работы прекратили на долгие годы. Два года назад памятник очистили от грязи и пыли, а площадь вокруг него благоустроили.