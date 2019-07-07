Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта "Домодедово" и двух самолетов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы города проверяют поступившую через социальные сети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту "Домодедово" бомбах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.