Поиск

Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта "Домодедово" и двух самолетов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы города проверяют поступившую через социальные сети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту "Домодедово" бомбах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, в поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно - в зоне вылета самого аэропорта, заявил он.

По словам источника, данную информацию проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

Багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный осмотр, добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.

Москва Домодедово

Новости

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Очередного подозреваемого в грабеже с отравлением задержали в Москве

Очередного подозреваемого в грабеже с отравлением задержали в Москве

Власти Москвы задумались о возвращении фандоматов в столицу

Власти Москвы задумались о возвращении фандоматов в столицу

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

Топ-менеджеров "дочки" "Шереметьево" уволили из-за коллапса с багажом

"Яму" на Хохловской площади в Москве пообещали не закрывать

"Яму" на Хохловской площади в Москве пообещали не закрывать

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы

Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

В Москве скоро запустят регулярный речной транспорт

Война санкций

Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве

Сотрудники "ГАЗа" устроили акцию у резиденции посла США в Москве
Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');