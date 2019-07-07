В "Домодедово" не выявили угроз безопасности после сообщения о "минировании"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Представитель столичного аэропорта "Домодедово" подтвердил "Интерфаксу" информацию о поступивших анонимных сообщениях о якобы угрозе взрыва в терминале и двух самолетах, но это, по его словам, было накануне.

Собеседник агентства рассказал, что при поступлении подобных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности на территории аэропорта.

Как сообщил его представитель, 6 июля службы "Домодедово" совместно с силовыми структурами провели дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов. Угрозы не было выявлено, отметил он.

Ранее о поступивших сообщениях в соцсетях о якобы угрозе взрыва в "Домодедово" и двух самолетах сообщил осведомленных источник. При этом он не уточнял, когда поступили эти сообщения. По его словам, экстренные службы проводили проверку.