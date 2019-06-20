Станции красной линии метро до Коммунарки открыли для пассажиров

Открытие станций Сокольнический линии Московского метрополитена в Новой Москве Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В четверг, 20 июня, открыли для пассажиров четыре новые станции красной линии Московского метрополитена - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В открытии новых станций участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассчитывает, что продление красной ветки до Коммунарки в значительной степени решит транспортную проблему. Также мэр напомнил, что вторым этапом от Большой кольцевой линии до Коммунарки до Троицка пойдет отдельная линия метро.

По словам первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, добраться до центра столицы жители Коммунарки теперь смогут за 40-45 минут.

Чиновник напомнил, что под действующей станцией находится будущая станция "Коммунарка". Ее планируется открыть, когда будет построена линия от Новаторов до "Коммунарки". Строительство ответвления от "Коммунарки" до станции "Новомосковская" займет не менее трех лет, добавил Аксенов.

Новые станции красной линии московского метро до Коммунарки планировали запустить в конце июня - начале июля, рассказал Аксенов в мае. Также сообщалось о решении продлить Сокольническую линию до деревни Потапово, однако этот проект обещают реализовать позднее.

3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии. На ней открыли станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Строительство второго участка линии от "Косино" до "Нижегородской" продолжается. Предполагается, что в полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года.

В конце мая газета "Коммерсантъ" писала, что правительства Москвы и Подмосковья решили не продлевать метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху. Такое решение было принято из-за перегрузки Калужско-Рижской линии. Вместо этого было решено развивать московские центральные диаметры (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников.