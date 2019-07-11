Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за взятки

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал аресты десяти сотрудников Домодедовской таможни, задержанных по подозрению в получении крупных взяток.

"Были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, всем задержанным сотрудникам таможни аэропорта "Домодедово" инкриминируется преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).