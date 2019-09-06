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В "Домодедово" задержали пассажирку с драгоценностями на 8 млн рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Таможенники задержали в московском аэропорту "Домодедово" женщину, подозреваемую в незаконной перевозке природных кристаллов стоимостью 8 млн рублей.

В багаже россиянки, прибывшей из Германии, сотрудники Домодедовской таможни обнаружили 850 разноцветных кристаллов и минералов, а также изделия из них. Об этом сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС).

По данным ФТС, женщина заявила, что в ее багаже находятся "дешевые стекла, бижутерия, материалы для поделок, материалы для наполнения аквариумов или детских песочниц, а также для обмена", которые она приобрела на рынке. Как сообщается, гражданка РФ проследовала через "зеленый коридор", не задекларировав товар.

"Таможенная экспертиза показала, что обнаруженные камни - это природные обработанные и необработанные кристаллы и минералы: кварц, малахит, берилл, турмалин, аметист, топаз, опал, аквамарин, лазурит", - уточнили в пресс-службе ФТС.

Россиянка может быть привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), отметили в ведомстве. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Домодедово Федеральная таможенная служба

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