Поиск

Два человека погибли при крушении частного вертолета в Подмосковье

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Частный вертолет разбился в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе.

В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир. На сайте подмосковного МЧС сообщается, что после крушения самолета возгорания не последовало.

Подмосковные следователи проведут проверку, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Московская область

Новости

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Зампред ЦИК заявил об отсутствии аргументов у организаторов акции в центре Москвы

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет начинаться от Пречистенской набережной

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД в споре вокруг установки уменьшенных знаков на дорогах

Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД в споре вокруг установки уменьшенных знаков на дорогах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');