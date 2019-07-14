Два человека погибли при крушении частного вертолета в Подмосковье

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Частный вертолет разбился в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, вертолет совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе.

В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир. На сайте подмосковного МЧС сообщается, что после крушения самолета возгорания не последовало.

Подмосковные следователи проведут проверку, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.