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В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

Игорь Никитин стал известен после того, как провел для Владимира Путина курс по управлению дельталетом

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
Фото: МЧС России по Московской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.

Как отмечает издание, Никитин приобрел известность благодаря тому, что он провел для президента РФ Владимира Путина курс по управлению дельталетом. После этого в сентябре 2012 года Путин совершил полет со стерхами.

По данным "Ъ", вертолет взлетел с территории планерного клуба в деревне Шевлино на берегу Истринского водохранилища. Перед крушением, по словам очевидцев, пилот пытался посадить борт, однако вертолет ударился о землю и развалился.

Накануне сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе Подмосковья погибли два человека: пилот и пассажир.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Московская область Игорь Никитин

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