Митинговавшие в центре Москвы сторонники оппозиции разошлись

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, большинство участников разошлись к ближайшим станциям метро, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По данным столичной полиции, в акции приняли участие около 1 тыс. человек.

Со своей стороны, организаторы заявляли, что на акцию пришло несколько тысяч человек.

Участники собрались в Новопушкинском сквере откуда, по призыву организаторов, проследовали до московской мэрии, после чего дошли до Мосгоризбиркома.

В ходе акции оппозиционеры, пытавшиеся баллотироваться в депутаты Мосгордумы, заявили о намерении бороться за каждую подпись, вплоть до Центризбиркома РФ.

Спустя несколько часов у здания Мосгоризбиркома полицией и Росгвардией были задержаны более 25 человек. По данным пресс-службы столичного главка МВД, на задержанных будут составлены административные протоколы за попытки "разбить палаточный лагерь" у здания избирательной комиссии.

Задержанные были доставлены в ОВД "Хамовники", ОВД "Южное Бутово" и ОВД "Лужники".

В пятницу оппозиционер Илья Яшин объявил, что рабочая группа избиркома нашла в его подписях 11,4% брака при максимально допустимых 10% (562 при максимально допустимом браке в 429).

"Отказа в регистрации пока не было, решение будет принято в понедельник, сейчас юристы моего штаба готовят возражения на все забракованные подписи, я имею право обжаловать их на заседании комиссии", - сообщил Яшин "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее сообщалось, что организаторы намерены выразить требование к Мосгоризбиркому зарегистрировать независимых кандидатов и не отбраковывать их подписи по формальным показателям.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.