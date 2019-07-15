На акции оппозиции в центре Москвы задержали активистов SERB

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала двух активистов движения SERB на Трубной площади, где в понедельник проходит несанкционированная акция независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Как передает корреспондент "Интерфакса", двое активистов SERB прошли в центр толпы, где один из них попытался спровоцировать протестующих на драку. Полиция оттеснила их от остальных протестующих, после чего они, не сопротивляясь, прошли в автозак.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие двинулись к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому. Через несколько часов собравшиеся начали устанавливать палатки, чтобы остаться там на ночь, после чего сотрудники правоохранительных органов очистили площадку перед избиркомом. По официальным данным, были задержаны 25 человек.

Движение SERB - националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины и известная попытками срыва в Москве оппозиционных акций, культурных мероприятий, а также нападениями на активистов и политиков с использованием зеленки и фекалий.